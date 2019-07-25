Понинковская фабрика подает в суд из-за лжи о ее закрытии

ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика Украина" подает судебный иск против Министерства экологии Украины за распространение недостоверной информации о своем закрытии. В пресс-службе предприятия сообщили, что никаких оснований для закрытия Понинковский фабрики нет, поэтому предприятие собирается подать иск о клевете.

«Недостоверная, если не сказать лживая информация, о закрытии фабрики, которую позволили себе обнародовать на официальном портале Министерства экологии Украины стала причиной дезинформации для ряда СМИ. Ссылаясь на нее, они написали якобы о закрытии фабрики. Подобная информация не просто не соответствует действительности, но и привела к имиджевым потерям предприятия, которое годами зарабатывало свою репутацию перед партнерами», - заявил генеральный директор ООО" Понинковской картонно-бумажной фабрики Украина" Сергей Прудкий.

Речь идет о распространенной на сайте Министерства экологии и на ее и Facebook-странице новости о том, что ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика Украина", якобы приостановила свою работу из-за решения Волынского окружного админсуда.

«Очень странно, что чиновники из Минэкологии опускаются до откровенной лжи и дезинформации. Хочу сообщить, что наше предприятие на законных основаниях и в дальнейшем работает: производит продукцию и осуществляет свою работу должным образом и в полном объеме выполняет свои обязательства перед партнерами и работниками. А Министерству экологии стоит ждать иск за клевету. Может хоть это отучит наших чиновников врать», - добавил Сергей Прудкий.

Напомним, решение Волынского окружного админсуда от 23.07.19 об остановке работы фабрики так и не вступило в силу, поскольку ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика Украина" подает апелляцию. На предприятии уверены в своей правоте, ведь согласно проведенных экспертиз, фабрика работает исключительно в рамках действующего законодательства с соблюдением экологических норм, а предыдущее решение суда, по мнению фабрики, является незаконным. Кроме того, в поселке Понинка, где расположена фабрика, ранее прошел массовый митинг в поддержку предприятия.