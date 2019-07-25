На днях хвасталась поездкой в Киев: российской телеведущей запретили въезд в Украину

Дане Борисовой, которая всего 10 дней назад приезжала в Киев, запрещен въезд в Украину в ближайшие три года.

Российской телеведущей Дане Борисовой, которая всего 10 дней назад приезжала в Киев, запрещен въезд в Украину в ближайшие три года.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает "Детектор медиа".

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"На сегодня запрашиваемому вами лицу запрещен въезд в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что такие меры были приняты в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. В то же время, в СБУ не уточнили, когда именно ведущей запретили въезд.

Как сообщал УНИАН, ранее скандально известная телеведущая российская, засветившаяся в Крыму, Дана Борисова беспрепятственно приехала в Киев.