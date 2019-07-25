На днях хвасталась поездкой в Киев: российской телеведущей запретили въезд в Украину
12:38, 25 июля 2019Общество
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Дане Борисовой, которая всего 10 дней назад приезжала в Киев, запрещен въезд в Украину в ближайшие три года.
Дана Борисова на дняхбыла в Киеве / Cosmopolitan
Российской телеведущей Дане Борисовой, которая всего 10 дней назад приезжала в Киев, запрещен въезд в Украину в ближайшие три года.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает "Детектор медиа".
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"На сегодня запрашиваемому вами лицу запрещен въезд в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что такие меры были приняты в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. В то же время, в СБУ не уточнили, когда именно ведущей запретили въезд.
Как сообщал УНИАН, ранее скандально известная телеведущая российская, засветившаяся в Крыму, Дана Борисова беспрепятственно приехала в Киев.
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