Засветившаяся в Крыму скандальная российская телеведущая приехала в Киев (фото)

Российская звезда даже успела оконфузиться, перепутав Михайловский собор с Киево-Печерской Лаврой.

Скандально известная телеведущая российская, засветившаяся в Крыму, Дана Борисова беспрепятственно приехала в Киев.

Об этом она сообщила в соцсети Instagram.

Дана призналась, что в Украине принимает участие в съемках шоу «Пацанки» для российского телеканала «Пятница», в котором выступила наставницей и будет рассказывать девушкам, как избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.

Ранее Борисова, едва не покончившая с собой с помощью таблеток, проходила курс лечения и уверяет, что вернулась к здоровому образу жизни.

Российская телеведущая прибыла в Киев на поезде, никаких проблем с сотрудниками Погранслужбы Украины и таможней у нее не возникло.

«Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды — в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу», — написала Борисова в Instagram.

Кроме того Борисова уже успела оконфузиться. Во время прогулки по Киеву, российская звезда разметила в сторис Instagram видео Михайловского собора, назвав его при этом "Киево-Печерской Лаврой".