Засветившаяся в Крыму скандальная российская телеведущая приехала в Киев (фото)
Скандально известная телеведущая российская, засветившаяся в Крыму, Дана Борисова беспрепятственно приехала в Киев.
Об этом она сообщила в соцсети Instagram.
Дана призналась, что в Украине принимает участие в съемках шоу «Пацанки» для российского телеканала «Пятница», в котором выступила наставницей и будет рассказывать девушкам, как избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.
🔥💜😘Безумно рада снова оказаться на Майдане Незалежнocтi ( побывать возле Монумента Независимости ) в прекрасном #киев 🙏В своё время жила в этом городе 3 месяца ,снималась в культовой 🤩«Зiрка + Зiрка» и «Блондинки в Загоне» ,где вообще была ведущей этого популярного юмористического 😂😂😂шоу 👍На этот раз приехала на сьемки для #пятница😉,подробности съёмок просили не разглашать 🙈🙈🙈В новом сезоне реалити #пацанки4 будет жарко 🔥🔥🔥🔥Спасибо дорогому киевскому другу @deniskonovalov 😘за чудесное общение ,и поход в самый Модный и закрытый киевский ресторан 👍#данаборисова #ледисовершенство☂️ #люблю😘 #киев💙💛 #украина🇺🇦 #лето2019
Ранее Борисова, едва не покончившая с собой с помощью таблеток, проходила курс лечения и уверяет, что вернулась к здоровому образу жизни.
Российская телеведущая прибыла в Киев на поезде, никаких проблем с сотрудниками Погранслужбы Украины и таможней у нее не возникло.
«Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды — в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу», — написала Борисова в Instagram.
💜🙏😘И ещё вдогонку пара фоток из прекрасного #киев💙💛 .Послезавтра после съёмок собираюсь со своими друзьями,украинскими артистами 😉👍,с которыми в своё время нехило тусили 🤣🤣🤣🤣Ещё В ТОЙ ЖИЗНИ ,с горилкой 🙈🙈🙈и салом . @vkozlovskiy 💕, Не ангелы 👼,надеюсь всех увидеть 😃😘Кстати ,о встрече с пограничниками и таможней .Они заходили дважды,в полтретьего ночи и полседьмого утра ,задавали ,конечно вопросы и немного потрясли вещи 😃🤷♀️Но впустили в Киев ,спокойно ,тихо и мирно 💕☔️Так что все сюда 👍👍👍Мы за мир и дружбу 💜💜💜 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 #киев #украина🇺🇦 #лето2019 #пацанки4
Кроме того Борисова уже успела оконфузиться. Во время прогулки по Киеву, российская звезда разметила в сторис Instagram видео Михайловского собора, назвав его при этом "Киево-Печерской Лаврой".