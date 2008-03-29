Тимошенко добьется ввоза импортного мяса без пошлины

Правительство планирует создать условия для ввоза в Украину 350 тыс. тонн импортного мяса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на украинско-польском экономическом форуме в Киеве.

Она сообщила, что планируется принятие специального закона, который даст возможность ввезти в Украину это мясо без импортной пошлины.

Это, по словам премьера, необходимо сделать из-за существующего на рынке дефицита мяса.

«Наше полное содействие для вас абсолютно обеспечено», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к польским бизнесменам.

Отметим, с конца прошлого года мясо подорожало в среднем в два раза, из-за роста цен на зерно, энергоносители и пр.

По данным Минагрполитики, в 2007 году импорт мяса в Украину составил 207 тыс. тонн. В 2008 году планируется импортировать около 200 тыс. тонн мяса - около 150 тыс. тонн говядины и 50 тыс. тонн свинины.