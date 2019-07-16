Врачи СИЗО в Симферополе не принимают переданные родными лекарства для тяжелобольного Бекирова

По словам адвоката, у Бекирова – судороги, которые причиняют ему сильную боль, а также постоянные проблемы с сердцем, при этом медработники на экстренные вызовы не реагируют.

Врачи медико-санитарной части СИЗО в оккупированном Симферополе, где с декабря 2018 года содержат незаконно арестованного, тяжелобольного активиста Эдема Бекирова, не принимают лекарства, переданные ему родственниками.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Бекирова Алексей Ладин.

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"Посетил своего подзащитного Бекирова. Находится он в медсанчасти СИЗО, не в городской больнице, как об этом написали некоторые СМИ, неправильно трактовав слова омбудсмена РФ Татьяны Москальковой", - написал он.

По словам адвоката, последние четыре дня у Бекирова – сильнейшие судороги, которые причиняют ему огромную физическую боль, из-за чего он плохо спит.

"Кроме того, у него постоянные проблемы с сердцем. Последний месяц у него сильнейшая аритмия. При малейшей физической нагрузке аритмия усиливается, скачет давление. Из-за этого он вынужден находиться в лежачем состоянии. Уровень сахара в крови он регулирует недоеданием (!!!). В отдельных случаях, когда он не ест, уровень сахара может упасть до критической отметки", - рассказал адвокат.

Ладин подчеркнул, что уже второй день подряд дочь Бекирова не может передать необходимые ему лекарства – врачи медсанчасти их не принимают.

"Сами они эту информацию отрицают. Это при том, что вчера у Бекирова закончились таблетки от диабета и болезней сердца. Медработник на экстренные вызовы Бекирова, в случае ухудшения здоровья, не реагирует", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" до 12 августа продлил арест Бекирову.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Евросуд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее предоставленные в ходе следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился в то время, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

25 июня Ладин сообщил, что Бекирова вывозили в больницу, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр на консультацию к кардиологу. Адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска здоровью Бекирова, как "очень высокий".

10 июля ЕСПЧ принял новое решение по делу Бекирова, которым конкретизировал свое предыдущее решение от 11 июня. Согласно новому заявлению ЕСПЧ (адресовано правительству Российской Федерации), независимые и специализированные врачи должны провести медицинское обследование и в итоге подготовить отдельные, подробные заключения по каждой из проблем со здоровьем у Бекирова.

Соответствующие медицинские заключения должны также указывать, является ли медпомощь, которую на данный момент оказывают Бекирову, адекватной его проблемам со здоровьем, а также подходит ли для последнего в качестве меры пресечения содержание в тюрьме.