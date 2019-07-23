Убийство Шеремета не раскрыто, но у следствия есть новые наработки - Князев (видео)

Глава Нацполиции пояснил, что новые наработки являются тайной следствия, поэтому пошел знакомить с ними Зеленского и Авакова без присутствия СМИ.

У следствия есть новые наработки в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Национальной полиции Сергей Князев сказал во время доклада президенту Владимиру Зеленскому.

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Князев заявил, что до сих пор это преступление не раскрыто, однако у следствия есть определенные направления, по которым ведется расследование, при этом эти направления являются тайной следствия и не могут быть разглашены общественности.

"Господин президент, в настоящее время Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений своей работы по раскрытию убийства Павла Шеремета. Учитывая, что указанная информация имеет ограниченный доступ и находится в активной фазе, готов Вам доложить лично. На это я получил сегодня разрешение следователя (постановление на предоставление разрешения на разглашение сведений досудебного расследования) в определенном объеме, где мне делегировано разгласить данные предварительного расследования президенту Украины и министру внутренних дел Арсену Авакову", - сказал Князев.

После этого Зеленский вместе с Аваковым и Князевым пошли знакомиться с материалами следствия.

При этом Зеленский пообещал журналистам дать ответы на вопросы.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Аваков не исключил, что к преступлению может быть причастна Россия.

30 декабря 2018 года Луценко сообщал, что круг подозреваемых в убийстве журналиста сузился с нескольких тысяч до нескольких сотен человек.

19 июля пресс-секретарь МВД Артем Шевченко заявил, что в деле об убийстве Шеремета до сих пор нет ни одного подозреваемого.

20 июля Зеленский призвал генпрокурора, министра внутренних дел, руководителей Нацполиции и СБУ 23 июля доложить о ходе расследования дела.