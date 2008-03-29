22 украинских банка, заслужившие повышение международного рейтинга (список)

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service поместило на пересмотр, с возможным повышением, рейтинги 22 украинских банков. Об этом говорится в сообщении Moody`s.

В список, для возможного повышения, включены те банки, которые имеют рейтинг по депозитам в иностранной валюте на уровне В2: ЗАО «Альфа-Банк» (Украина), Банк «Финансы и кредит», Банк "Надра", «Банк НРБ», «Калион Банк Украина», «Первый украинский международный банк», Банк «Форум», «Индэкс-банк», «ИНГ Банк Украина», Кредитпромбанк, «ОТП Банк Украина», Банк «Пивденный», «Правэкс-Банк», КБ «ПриватБанк», Проминвестбанк, «Райффайзен Банк Аваль», Ощадбанк, «Сведбанк Инвест», ОАО «Сведбанк», Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.

Также помещены на пересмотр, для возможного обновления, рейтинги по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте касательно кредитных нот участия (еврооблигаций) таких банков: Банка "Форум" (рейтинг Ва3), Укрэксимбанка (Ва2), ПриватБанка (Ва3), УкрСиббанка (Ba2), Ощадбанка (Ва2), Укрсоцбанка (Ва2).

Как сообщает Moody`s, данные действия осуществлены в связи с возможным пересмотром в сторону повышения суверенных рейтингов Украины.