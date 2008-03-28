Опознали третьего моряка с судна Нафтогаз-67
21:06, 28 марта 2008Общество
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У старшего механика остались две дочери
Опознано тело третьего члена экипажа украинского судна «Нафтогаз-67», затонувшего в Гонконгском проливе 22 марта.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативном штабе в крымском поселке Черноморское, это старший механик Виталий Великий, 1972 года рождения. Как говорится в розданных ранее журналистам сведениях о членах экипажа судна «Нафтогаз-67», у В.Великого осталась жена и две дочери, 1997 и 2004 годов рождения. Старший механик проживал в поселке Черноморское.
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