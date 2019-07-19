"Искренне раскаялись": на Луганщине осудили двух организаторов псевдореферендума в 2014 году

Указанные лица оформляли списки «избирателей», выдавали местным жителям «бюллетени» для голосования и осуществляли подсчет голосов.

В Луганской области осуждены двое организаторов псевдореферендума «ЛНР» в 2014 году.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

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Установлено, что в мае 2014 года двое жителей города Горское Луганской области, по предварительному сговору с другими лицами, организовали и провели на территории Попаснянского района псевдореферендум по отделению Луганской области от Украины.

Указанные лица были «членами» так называемой «избирательной комиссии», а именно: оформляли списки «избирателей», выдавали местным жителям «бюллетени» для голосования и осуществляли подсчет голосов.

Правоохранители инкриминировали организаторам «референдума» посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины).

В прокуратуре отметили, что поскольку во время досудебного расследования подозреваемые искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурором были заключены сделки о признании виновности, которые с обвинительным актом направлены в суд.

По результатам судебного рассмотрения Попаснянским районным судом Луганской области организаторы «референдума» признаны виновными и осуждены к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.