Убийство 5-летнего мальчика на Киевщине: объявлено четвертое подозрение – несовершеннолетнему

Всем четырем лицам, присутствовавшим во время стрельбы полицейских, объявили подозрения.

Следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области объявило о подозрении несовершеннолетнему лицу.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

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Отмечается, что на месте происшествия было четыре человека, всем четверым объявили подозрения. В частности, кроме двух сотрудников полиции, которым ранее была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, подозрения также сообщены двум гражданским лицам, в том числе 16-летнему несовершеннолетнему.

Сообщение о подозрении четвертому фигуранту дела было согласовано сегодня, 18 июля, по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия).

Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании 16-летнему подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал патрульным меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.