"Укрзализныця" назначила к Пасхе 10 пар дополнительных поездов

В пресс-службе ведомства сообщили, что дополнительные поезда будут курсировать в период с 9 по 14 апреля, когда будет наблюдаться пик пассажирских перевозок.

В частности, в западном направлении "Укрзализныця" назначила 5 пар дополнительных поездов: № 191/192 Киев - Львов, который будет отправляться из Киева и Львова 10, 11 и 13 апреля; № 207/207 Киев - Ужгород, который будет отправляться из столицы 9 и 10 апреля, а в обратном направлении - 10 и 13 апреля; № 108/107 Одесса - Ужгород, который отправится 9 апреля, а в обратном направлении - 10 апреля; № 136/135 Одесса - Черновцы, который будет отправляться из Одессы 10 и 12 апреля, а в обратном направлении - 11 и 13 апреля; № 225/225 Харьков - Ужгород, который отправится из Харькова 9 апреля, а в обратном направлении - 13 апреля.

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Кроме того, в период пасхальных праздников по Украине в южном направлении будут курсировать 4 пары дополнительных поездов: № 137/138 Черкассы - Одесса, который отправится из Черкасс 10 апреля, а из Одессы - 11 апреля; № 210/209 Николаев - Киев, который будет отправляться из Николаева 9 и 13 апреля, а из Киева - 10 и 14 апреля; № 472/471 Одесса - Харьков, который будет отправляться из Одессы 9 и 13 апреля, в обратном направлении - 10 и 14 апреля; № 686/686 Одесса - Измаил, что будет отправляться из Одессы и Измаила 11 и 13 апреля.

Также сообщается, что "Укрзализныця" на 14 апреля назначила в обоих направлениях дополнительный поезд № 781/782 Кременчуг - Полтава - Киев, который будет курсировать через станции Миргород, Ромодан, Гребенка и Дарница.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" к 8 марта назначила дополнительные поезда, которые соединяют столицу Украины с Ужгородом и Ивано-Франковском.