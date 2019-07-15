Украинцы считают антикоррупционную реформу приоритетной – опрос

Далее по уровню значимости идут реформа сферы здравоохранения, пенсионная реформа и реформа системы соцзащиты, реформа органов правопорядка и люстрация чиновников.

Подавляющее большинство украинцев называют важнейшей для страны антикоррупционную реформу.

Таковы переданные агентству УНИАН данные общенационального опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня.

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"Иерархия важнейших для украинцев реформ уже четыре года подряд остается стабильной: важнейшей является антикоррупционная реформа – так считают почти 63% населения", - сказано в сообщении.

Далее, согласно опросу, по уровню значимости идут: реформа сферы здравоохранения (57%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (52%), реформа органов правопорядка (37%), люстрация чиновников (33%), реформа армии, укрепление обороноспособности (26%).

"Причем за последний год существенно выросла значимость для населения социальных реформ – медицинской и пенсионной, в общем – системы социальной защиты", - подчеркивают социологи.

Готовы терпеть сколько надо определенные материальные трудности ради успеха реформ в 2019 году 19% респондентов, тогда как в 2018 году - 9%; готовых потерпеть некоторое время (не больше года) – соответственно 40% и 24%. Если в прошлом году не готовых терпеть материальные трудности ради реформ было 62%, то в нынешнем – 31%.

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По сравнению с прошлым годом в обществе существенно возросло осознание того, что "государство должно обеспечить людям одинаковые "правила игры" в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как он эти шансы использует". Так считают 61% опрошенных (в мае 2018 года их было 45%). Вместе с тем существенно меньше респондентов сегодня разделяют мнение, что "государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым"! – 29% (в прошлом году было 44%).

Кроме того, по сравнению с 2018 годом существенно возросло осознание важности свободы и гражданских прав, ради которых 45% граждан готовы терпеть определенные материальные трудности; "обменять" свободу и гражданские права на изобилие готовы 28%. Год назад готовых терпеть материальные трудности ради сохранения свобод и гражданских прав было на 10% меньше.

В опросе приняли участие 2017 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.