Россия развернула очередные военные учения возле границ Украины

Как сообщили УНИАН в управлении информации российского военного ведомства, сегодня экипажи современных ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» начали тренировки в Краснодарском крае.

«В проведении маневров задействовано до 10-ти ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи Ми-28Н выполнят нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника. Кроме того, им предстоит отработать действия «по скрытному перемещению и обходу средств противовоздушной обороны условного противника с учетом особенностей рельефа местности».

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В тоже время тренировка по противодействию «терроризму» прошла в Оперативной группе российских войск в Приднестровье.

«По замыслу занятия группа «экстремистов» пыталась совершить террористические акты и захватить заложников на территории соединения. По сигналу тревоги в считанные минуты антитеррористические группы приступили к выполнению задач по предназначению. «Террористы», роль которых исполнял личный состав соединения, получили достойный отпор и не смогли осуществить намеченные планы», - говорится в сообщении.