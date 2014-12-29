В Херсонской области сошел с рельсов грузовой поезд

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Службе автомобильных дорог в Херсонской области, по состоянию на 16.00 29 декабря на дороге государственного значения а/д Р-47 (Херсон - Новая Каховка - Геническ, км 67 + 500 (железнодорожный переезд) создано реверсивное движение автотранспорта в связи со сходом грузового поезда с колеи.

В пресс-службе облУГСЧС уточнили, что в районе железнодорожного переезда возле г. Таврийск действительно произошел инцидент, но только с рельсов сошел не поезд, а маневровый локомотив. В 16.00 он уже был поставлен на рельсы и отбуксирован в депо. Производятся ремонтные работы на колее.

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В то же время в облУГСЧС не имеют информации о причинах схода локомотива с рельсов. Также нет какой-либо информации о пострадавших.

В облУМВД также пока не сообщают о причинах ДТП на железной дороге возле Таврийска.