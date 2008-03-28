Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь вечером на крайнем западе пройдет небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью и утром местами туманы. Ветер будет преобладать восточный, 5-10 м/с, в южной части кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет 0-5° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья местами 0-3° мороза, днем 9-14° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

30 марта также прогнозируется переменная облачность, без осадков, лишь на юге и крайнем западе местами небольшой дождь (в Крыму умеренный, в Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег). Ветер будет северо-восточный (в западных областях – юго-восточный), 5-10 м/с, в южной и восточной части – местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на побережье Крыма – до 8° тепла, в западных и северных областях местами 0-2° мороза; днем 8-13° тепла, на Закарпатье 11-16°.

В понедельник, 31 марта, в Украине, кроме западной части, пройдут дожди (в северных областях местами небольшие); кое-где грозы. Температура существенно не изменится.

1-2 апреля временами пройдут небольшие и умеренные дожди, кое-где с грозами. Температура ночью будет 3-9°, на Западе 1-6° тепла; днем 7-13° тепла, в восточных областях местами 14-16°.

В Киеве и Киевской области 29 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° (в Киеве – 12-14°).

30-31 марта также прогнозируется переменная облачность, без осадков, лишь днем 31 марта местами небольшой дождь. Ветер будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла.

1- 2 апреля временами пройдет дождь, местами гроза. Температура ночью – 3-8° тепла, днем 7-13°.