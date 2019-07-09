В России предъявили окончательные обвинения всем 24-м военнопленным морякам - адвокат

В ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко.

Российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов.

По его словам, в ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко.

"Предъявление обвинения в окончательной редакции означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - написал он.

Полозов предположил, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных.

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Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и судна. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.