Схема на 200 миллионов: ГБР обыскивает фискалов Волыни из-за махинаций с налогами

В результате противоправной деятельности, в которой непосредственно принимали участие должностные лица областного управления ГФС, государству нанесен ущерб на 190 млн грн.

Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования касаемо масштабной противоправной схемы формирования налогового кредита по НДС проводят обыски в здании Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области и местах проживания должностных лиц.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

Читайте такжеГБР задержало служащего Нацгвардии, торговавшего оружием

"Упомянутая схема действовала таким образом: после растаможивания транспортных средств юридические лица (импортеры) выписывали документы на их реализацию конечному реальному потребителю (в основном физическому лицу). Впоследствии осуществлялась повторная продажа автомобиля по поддельным документам. Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились с целью дальнейшей продажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. Как следствие, предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов", - сообщили в ГБР.

По предварительным подсчетам, деятельность такой транзитно-конвертационной группы нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривень.

"Сейчас известно, что "теневой рынок" действовал при содействии и непосредственном участии должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области. Сейчас следователи ГБР проводят 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах жительства его должностных лиц. Также обыски проводятся по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение – Департамент защиты экономики Нацполиции.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных: ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; ч. 2 ст. 366 (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.