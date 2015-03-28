"Не убивайте ATR": На Майдане призвали не допустить закрытия крымскотатарского телеканала в Крыму (фоторепортаж)

В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция в поддержку первого и единственного крымскотатарского телеканала «ATR», который российская оккупационная власть в Крыму пытается закрыть.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции приняли около 50 человек.

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В частности, участники акции держали плакаты с лозунгами «Не убивайте ATR», «Голос свободы ATR не задушить», «Спасите ATR» и другие.

У части участников акции часть лица была заклеена скотчем. На акции три человека держали крымскотатарские флаги голубого цвета с изображением золотой тамги, еще часть людей были обмотаны в национальные украинские флаги.

Участники акции подчеркнули, что трагические события, которые произошли в Крыму год тому назад, никого не оставили равнодушными и одним из немногих объективных источников информации о ситуации в Крыму всегда оставался крымскотатарский канал ATR, который продолжал свою работу, несмотря на давление оккупационных властей. «ATR пришлось заплатить за свою объективность, оказавшись под угрозой закрытия», - отметил один из организаторов акции.

Также участники собрания заявили, что телеканал является не только источником объективной информации, но и единственным крымскотатарским каналом, который пропагандирует культуру крымскотатарского народа. «Благодаря ATR, крымские татары могут получать информацию на родном языке. Прекращение вещания является прямой угрозой развитию крымскотатарского языка, культуры и национальных традиций», - заявили участники акции.

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В этой связи они призывают мировое сообщество принять обязательства по недопущению закрытия телеканала. Также они обращаются к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой, обеспечить соблюдение конституционных прав крымскотатарского народа.

Завершая акцию, участники собрания исполнили национальный гимн Украины, а также национальный гимн крымскотатарского народа.

Акция прошла спокойно.