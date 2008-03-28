50 осужденных исправительной колонии №100 покалечили себя в знак протеста?

Около 50 осужденных исправительной колонии №100, находящейся в селе Меньковка Харьковской области, покалечили себя в знак протеста против условий содержания и жестокости администрации.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Винницкой правозащитной группы.

Вчера вечером Винницкая правозащитная группа получила несколько сообщений о резком осложнении ситуации в исправительной колонии №100 Государственного департамента Украины по вопросам выполнения наказаний, расположенной в селе Меньковка Харьковской области, отмечается в документе.

“По неподтвержденной информации, вечером 27 марта около десятка осужденных, находящихся в дисциплинарном изоляторе, протестуя против жестоких действий администрации, нанесли себе увечья разной степени тяжести. По информации, требующей независимой от ГДВН проверки, в ответ на упомянутую акцию протеста, администрация применила к осужденным физическую силу (избиение), что вызвало массовые протесты осужденных, находящихся в самой колонии.

До конца суток 27 марта почти 40 осужденных также нанесли себе ранения в знак протеста против условий содержания и жестокости администрации”, - заявляют правозащитники.

Однако указанная информация нуждается в уточнении и проверке, отмечает Винницкая правозащитная группа.

По состоянию на два часа ночи 28 марта никакой официальной информации о событиях в Меньковский исправительной колонии №100 на официальном сайте ГДВН нет. В два часа ночи 28 марта 2008 года начальник колонии №100 Юрий НИКУЛИН находился на территории колонии, однако говорить с представителем Винницкой правозащитной группы не смог, ссылаясь на плохое качество телефонной связи. Факт пребывания начальника колонии в зоне в два часа ночи может опосредствовано подтверждать информацию о чрезвычайной ситуации в Меньковский колонии №100, считают правозащитники.

Винницкая правозащитная группа требует немедленного допуска журналистов и представителей Общественного Совета при Управлении Департамента выполнения наказаний в Харьковской области на территорию исправительной колонии №100. Также правозащитники призывают Уполномоченного ВР Украины по правам человека провести проверку информации о чрезвычайной ситуации в ИК №100 и сообщить общественности о результатах проверки.

Кроме того, Винницкая правозащитная группа требует от руководства Государственного Департамента Украины по вопросам выполнения наказаний объяснить, почему общественность должна получать информацию о чрезвычайных событиях в пенитенциарных учреждениях от правозащитных организаций, а не от руководства ГДВН Украины.