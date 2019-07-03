"Музей гречкосейства": в Киеве пройдет выставка примеров подкупа избирателей за годы независимости

Организаторы выставки подчеркнули, что экспозиция "имеет исключительно образовательный характер и не несет никакой агитационной цели".

В пятницу, 5 июля, в Национальном музее истории откроется экспозиция, посвященная примерам подкупа избирателей за период независимости. Выставка будет называться "Музей избирательного треша".

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Об этом сообщили организаторы мероприятия - "Рух ЧЕСНО". "Цель "Музея избирательного трэша" - напомнить украинцам, что позорное явление "гречкосейства" не должно приниматься в сознательном обществе, ведь оно приводит лишь к соревнованию "кошельков", а не опыта и программ политиков", - говорится в сообщении.

Как пример приведено фото "набора" из курятины и замороженной пиццы, который раздает кандидат в депутаты в Винницкой области.

Организаторы выставки подчеркнули, что экспозиция "имеет исключительно образовательный характер и не несет никакой агитационной цели".

Как сообщал УНИАН, национальная полиция открыла 60 уголовных производств о нарушении избирательного законодательства.