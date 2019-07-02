Выборы в Раду: полиция открыла 60 уголовных дел

В частности, 48 из них непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства, 12 - преступления общеуголовной направленности, косвенно связанные с нарушением избирательного процесса.

Национальная полиция открыла 60 уголовных производств о нарушении избирательного законодательства.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, об этом сегодня во время видеоселекторного совещания заявил заместитель начальника Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Читайте такжеВыборы в Раду 2019: полиция зафиксировала первые попытки подкупа избирателей

В полиции сообщили, что в течение предвыборной кампании в полицию поступило более 1,4 тысячи сообщений о нарушениях законодательства, подавляющее большинство которых связано с незаконной агитацией - 1 тысяча 93 факта, подкупом избирателей - 114, препятствованием осуществлению избирательного права - 48.

К обеспечению общественной безопасности и порядка в день выборов планируется привлечь более 72 тысяч полицейских.

По словам Цуцкиридзе, с начала избирательного процесса начато 60 уголовных производств, в частности, 48 - непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 12 - это преступления общеуголовной направленности, косвенно связанные с нарушением избирательного процесса.

Больше всего уголовных производств начато в Одесской (8) и Днепропетровской областях (7), а также в Киеве (6).

"Около 80 процентов от общего количества зарегистрированных уголовных производств непосредственно касаются нарушения избирательных прав граждан. Также они связаны с препятствованием свободному осуществлению гражданами избирательного права и подкупом избирателей", - отметил Цуцкиридзе.