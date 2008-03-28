Что может сделать Нацбанк для ценовой стабильности?

Национальный банк Украины инициировал публичную дискуссию о роли центрального банка в обеспечении ценовой стабильности.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ.

НБУ просит экспертов подать свои предложения по этому вопросу до 10 апреля.

«С целью проведения публичных дискуссий при участии всех заинтересованных сторон относительно укрепления роли НБУ в обеспечении ценовой стабильности, определении факторов, которые ограничивают влияние НБУ на инфляционные процессы, формировании возможных направлений реализации политики, а также путей уменьшения негативного влияния этих факторов разработана Зеленая книга «Как укрепить роль НБУ в обеспечении ценовой стабильности?», говорится в сообщении.

При этом указывается, что изложенные в проекте документа позиции являются дискуссионными и не должны расцениваться как официальная точка зрения Нацбанка.

В частности, в проекте документа указывается, что Украина находится в состоянии политического напряжения из-за неспособности политических сил вести конструктивный диалог, а экономика страны является энергозатратной и зависимой от внешних условий.

В документе говорится, что, невзирая на все еще высокие темпы экономического роста, уровень перераспределения ВВП через сводный бюджет остается достаточно высоким. При этом бюджет характеризуется неравномерностью распределения средств на протяжении года. Перенесение основного объема выплат на конец года усиливает инфляционное давление со стороны спроса. Дополнительными стимулирующими факторами выступают повышенные социальные стандарты и финансирование расходов за счет внешних заимствований.

В проекте документа говорится, что сравнительно высокие темпы инфляции сегодня приобрели характер закономерной тенденции: 2007 год был четвертым годом подряд, когда инфляция в Украине превысила однозначный уровень. При этом инфляционный тренд находится на подъеме, а инфляционные ожидания увеличиваются.

Среди прочего, в документе отмечается проблема ограниченного влияния Национального банка Украины на ценовую стабильность по ряду причин. Для ее решения в проекте предлагается законодательно регламентировать установление стратегической цели монетарной политики. Также предлагается увеличить срок, на который назначается председатель НБУ, с 5 до 7 лет и исключить возможности для его увольнения по политическим мотивам, упразднить авансовые платежи Нацбанка в госбюджет.