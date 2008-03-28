Турчинов называет одну из причин подорожания бензина

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает одной из причин подорожания бензина ситуацию на Кременчугском НПЗ.

Об этом он заявил в эфире «5-го канала».

«Есть попытки нагнетать ситуацию, есть попытки создавать искусственную проблему. Когда мы говорим о бензине, одно из мощнейших предприятий, производящих бензин, - Кременчугский НПЗ – до сих пор, несмотря на то, что у государства там 62%, мы не можем сменить руководство завода, потому что компания, связанная с «ПриватБанком», имеет 1%, и захватила руководство заводом, контролирует ситуацию, создавая искусственный бензиновый кризис, закрывая заправки и искусственно повышая цены», - сказал первый вице-премьер.

«Если бы у них не было прикрытия на очень высоком уровне – в Секретариате Президента – мы бы эту проблему решили гораздо быстрее», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций "Укртатнафты" принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».

19 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет Министров Украины намерен в ближайшее время назначить новое руководство на ЗАО “Укртатнафта” (Кременчугский НПЗ). По ее словам, “к сожалению, это предприятие было в предыдущие годы, я имею в виду 2007 год, захвачено некоторой коммерческой структурой, которая имеет всего 1,5 процента, а государство, которое после вчерашнего решения суда имеет 62%, - не имеет там ни менеджмента, ни представительства, ничего”.

“Проведено абсолютно законное и легальное собрание акционеров Кременчугского НПЗ... и мы взяли определенный тайм-аут, и в ближайшие дни мы назначим руководство, и нефтеперерабатывающий завод получит действительно государственное управление... и завод будет загружен сырьем”, - сказала она.

Антимонопольный комитет Украины 24 марта т.г. возбудил дела против ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская область) и ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская область) по признакам злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке нефтепродуктов. По его словам, предварительный анализ ситуации за период с конца 2007 года по февраль 2008 свидетельствует об необоснованном повышении цен этими оптовыми операторами рынка нефтепродуктов.