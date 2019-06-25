Мангеру продлили меру пресечения в виде личного обязательства

Подозреваемый в причастности к убийству Гандзюк обязан прибывать к следователю, прокурору или судье по первому требованию и носить электронное средство контроля.

Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, суд продлил меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что сегодня следственный судья Шевченковского райсуда Киева, рассмотрев ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве Гандзюк, постановил удовлетворить ходатайство прокурора и продлил срок действия возложенных на Мангера процессуальных обязанностей до 3 августа.

Согласно решению суда, Мангер обязан прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время; не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя, прокурора; уведомлять следователя, прокурора об изменении своего места жительства; сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу, другие документы для выезда и носить электронное средство контроля.

Срок действия меры пресечения Мангеру в виде личного обязательства истекает 1 июля.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбин и Виктора Горбунова.

6 июня Покровский райсуд (Днепропетровская область) объявил им приговоры. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет заключения. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель главы ОГА Евгений Рищук.