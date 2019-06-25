Большинство украинцев поддерживают вступление страны в Евросоюз и НАТО - соцопрос

Опрос проводился с 13 по 19 июня.

Вступление Украины в Евросоюз поддерживают более 56% украинцев, вступление в НАТО - почти 49%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного 13-19 июня центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко.

Согласно результатам опроса, на вопрос: «Если бы проходил референдум, на котором решался вопрос вступления Украины в ЕС или восстановления прагматических экономических отношений со странами СНГ, как бы вы проголосовали?», 56,7% украинцев ответили, что поддерживают вступление в ЕС; за восстановление экономических отношений с Беларусью, Россией, Казахстаном и другими странами СНГ высказались 19,4% опрошенных, затруднились ответить - 10,4%, не принимали бы участие в таком референдуме - 13,5%.

Кроме того, как показал опрос, если бы проходил референдум за вступление Украины в НАТО, то "за" высказались бы 48,9% украинцев, за законодательное закрепление внеблокового статуса Украины - 23,2%, не принимали бы участия в референдуме - 16%, затруднились ответить - 11,8%.

Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований им.А. Яременко с 13 по 19 июня проводили опрос граждан в возрасте от 18 лет. Всего в исследовании приняли участие 3013 респондентов. Стандартная погрешность - 1,8%.