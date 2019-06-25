Украинцев больше всего беспокоят прекращение огня на Донбассе, рост тарифов и возвращения политзаключенных - опрос

Следующими в рейтинге важнейших проблем, по мнению украинцев, идут низкий уровень заработной платы и пенсий, решение военного конфликта на востоке Украины и реинтеграция Донбасса, безработица, обогащение олигархов и обнищание простых людей, социальная незащищенность населения, искоренение коррупции и кумовства во власти и т.д.

Украинцев больше всего беспокоят вопросы прекращения огня на Донбассе, рост тарифов и цен и возвращение политзаключенных Кремля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного 13-19 июня центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

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По словам директора по развитию Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Владимира Барабаша, сегодня важнейшими проблемами украинцы выбрали такие: 86,2% считают очень важной проблему прекращения огня на Донбассе, 85,5% - рост тарифов на коммунальные услуги, 83,5% - возвращение украинских военнопленных и удерживаемых лиц, 82,4% - рост цен и инфляция, 81,2% - низкий уровень заработной платы и пенсий, 81% - решение военного конфликта на востоке Украины и реинтеграция Донбасса, 71,7% - безработица, 71,7% - обогащение олигархов и обнищание простых людей, 71,6% - социальная незащищенность населения, 71,3% - искоренение коррупции и кумовства во власти, 69,4% - невозможность получить качественное медицинское обслуживание, 66,7% - рост налогов и сборов со стороны государства, 55,2% - трудовая миграция, сокращение населения Украины, 50,3% - рост преступности, недостаточная безопасность на улицах, 45% - возвращение Крыма, 41,7% - завершение начатых реформ, 38,2% - вступление в Европейский Союз, 35,9% - вступление в НАТО, 30,2% - вступление в силу закона о государственном языке, 24,4% - предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины и её основания, 20,3% - продолжение декоммунизации, 18,9% - нарушение прав национальных меньшинств.

***Опрос с 13 по 19 июня проводили центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко среди населения Украины в возрасте от 18 лет. Всего в исследовании приняли участие 3013 респондентов. Стандартная погрешность - 1,8%.