В Украине закрывается детский журнал "Барвинок", который в РФ признан экстремистским

Главной причиной закрытия журнала издатели назвали виртуальный мир, в который массово погружаются дети.

Один из старейших детских журналов Украины «Барвинок» анонсировал прекращение работы.

Об этом редакция журнала сообщила в июньском выпуске, передает «Литакцент».

Читайте такжеКниги о Голодоморе, УПА и журнал "Барвинок": в суде РФ назвали "экстремистскую литературу", за которую судят Шарину

«Ваши встревоженные звонки, E-mail по поводу будущего «Барвинка», очень смущают нас. Нам самим невыразимо грустно и тяжело, и объясняем все как есть. Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслам реальности... Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Так что еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: До свидания!» - говорится в сообщении.

Журнал был основан в 1928 году. С 1989 года главным редактором журнала был Василий Воронович. Издателем журнала был редакционный коллектив, который оформлен как собственник. Отмечается, что государственных дотаций издания, в связи с законодательством о независимости СМИ, не получает.

«И все пройдет, люди одумаются и вернут своих детей к чтению серьезного, нужного», – убеждены в редакции.

Напомним, в России детский журнал "Барвинок" признали экстремистским