В Марше равенства впервые примут участие ЛГБТ-военные - доброволец

По его словам, идея создать отдельную колонну ЛГБТ-военных и их союзников в него появилась после публичного каминг-аута, который он совершил в 2018 году.

На Марше равенства, который пройдет в Киеве 23 июня, отдельной колонной пройдут ЛГБТ-военные.

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Об этом сообщил доброволец батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко, передает hromadske.ua.

По его словам, идея создать отдельную колонну ЛГБТ-военных и их союзников в него появилась после публичного каминг-аута, который он совершил в 2018 году.

«После этого я создал группу в Facebook „Военные ЛГБТ и наши союзники“, где собрал всех неравнодушных ЛГБТ-ветеранов и наших союзников для того, чтобы о том, что ЛГБТ-люди воюют за конституционные права граждан Украины, знало как можно больше людей», - сказал Пилипенко.

Он уточнил, что пока ожидается участие 15 человек в этой колонне.

«Но надеемся, что согласится больше. К сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут нас поддержать своим присутствием, ведь большинство сейчас находится в зоне ООС или в других городах», - сказал доброволец.

14 июня в Киеве началась прайд-неделя «KyivPride-2019», которая завершится Маршем Равенства 23 июня.

Противники Марша проведут контр-акцию на улице Владимирской в центре Киева 22 и 23 июня.