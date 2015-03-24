РЕН ТВ сообщает о задержании журналиста во время погребения сына Януковича
Телеканал РЕН ТВ заявляет о задержании своего корреспондента на похоронах младшего сына экс-президента Украины Виктора Януковича.
Согласно сообщению, на время захоронения спецслужбы усилили режим охраны: журналиста задержали и не отпускали до тех пор, пока церемония не закончилась, пишет Украинская правда.
Издание отмечает, что прощальная процедура проходила под охраной. Джипы и автомобили с представительскими номерами подъезжали к кладбищу в Севастополе, но на сам погост разрешалось пройти только тем, кто был в списках у крепких мужчин, смотревших за безопасностью на похоронах.
По сообщению "ИА Крым Медиа" со ссылкой на очевидцев, Виктора Януковича-младшего
похоронили в Севастополе на братском кладбище времен Крымской войны, расположенном на Северной стороне города.
Издание отмечает, что церемония отпевания проходила в пирамидальном храме Святого Николая, расположенном на кладбище, в режиме строгой секретности.
Согласно информации, до 17:30 на кладбище никого не пропускали — территория была оцеплена людьми в штатском и камуфляже.
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Корреспондент агентства "ИА Крым Медиа" с места событий сообщил, что в церковном секторе кладбища в понедельник появилось свежее захоронение с деревянным крестом без указания имени покойного.
Возле кладбища были припаркованы автомобили, в основном с донецкими и киевскими номерами.
Ранее сообщалось о гибели на озере Байкал в РФ Виктора Януковича-младшего, который якобы находился за рулем машины, провалился под лед и утонул.
Местное МЧС сообщило о факте аварии, кроме того, сообщалось, что водителем был Виктор Давыдов. Давыдова - девичья фамилия бабушки Виктора Януковича-младшего.
Позже нардеп Антон Геращенко, со ссылкой на собственные источники, изложил подробности гибели Януковича-младшего.
Официальных комментариев по сообщениям СМИ о судьбе Януковича-младшего не поступало. В СМИ также присутвует многопротиворечивой информации о похоронах сына экс-президента Украины.