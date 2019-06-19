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Вятрович напомнил Кернесу о "персональной ответственности" в случае подписания решения по "проспекту Жукова"

12:17, 19 июня 2019
Общество
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Вятрович отреагировал на решение Харьковского горсовета / фото УНИАН

Председатель Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович отреагировал на решение Харьковского горсовета переименовать проспект Григоренко на проспект сталинского маршала Жукова вопреки закону о декоммунизации.

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Об этом историк написал на своей странице в Facebook.

«Харьковский городской совет проголосовал за переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова. То есть, пошел на нарушение закона, спрятавшись за принцип коллективной безответственности. Если решение будет подписано городским головой Кернесом, наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона», – написал Вятрович.

Как сообщал УНИАН, городской совет Харькова вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию, требующую вернуть проспекту Григоренко советское название - имени маршала Жукова, что повлекло протесты патриотически настроенных харьковчан.

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Теги: #Харьков#Жуков