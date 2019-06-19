Вятрович напомнил Кернесу о "персональной ответственности" в случае подписания решения по "проспекту Жукова"

Городской совет Харькова вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

Председатель Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович отреагировал на решение Харьковского горсовета переименовать проспект Григоренко на проспект сталинского маршала Жукова вопреки закону о декоммунизации.

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Об этом историк написал на своей странице в Facebook.

«Харьковский городской совет проголосовал за переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова. То есть, пошел на нарушение закона, спрятавшись за принцип коллективной безответственности. Если решение будет подписано городским головой Кернесом, наступит время для его персональной ответственности за нарушение закона», – написал Вятрович.

Как сообщал УНИАН, городской совет Харькова вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию, требующую вернуть проспекту Григоренко советское название - имени маршала Жукова, что повлекло протесты патриотически настроенных харьковчан.