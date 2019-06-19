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Мэрию Харькова пикетируют противники возвращения проспекта Жукова (фото, видео)

11:18, 19 июня 2019
Общество
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фото mediaport.ua

Возле горсовета усиленные меры охраны, сообщает "Медиапорт".

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Под стенами Харьковского горсовета собрались несколько десятков человек с флагами Украины, красно-черным флагом партии «Свобода», областного «Союза участников АТО». Люди держат плакаты «На защиту декоммунизации!», «Нет коммунизации Харькова», «Жуков — кровавый мясник!».

Часть протестующих требует ремонта дорог. Они держат плакат «Платим налоги — где наши дороги?».

Вокруг горсовета и внутри — усиленные меры охраны. Возле мэрии — нацгвардейцы, работники спецподразделения «ТОР» в полной экипировке.

Сессия началась около 10.00. Геннадий Кернес начал сессию на украинском языке. Обычно он разговаривает на русском.

 

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Теги: #Харьков#Жуковпогода в Харькове