Мэрию Харькова пикетируют противники возвращения проспекта Жукова (фото, видео)

Под стенами Харьковского горсовета собрались несколько десятков людей.

Харьковский городской совет пикетируют противники возвращения имени Жукова проспекту Григоренко.

Возле горсовета усиленные меры охраны, сообщает "Медиапорт".

Читайте такжеВ Харькове на митинге против возвращения проспекта Жукова происшедшего столкновения (фото)

Под стенами Харьковского горсовета собрались несколько десятков человек с флагами Украины, красно-черным флагом партии «Свобода», областного «Союза участников АТО». Люди держат плакаты «На защиту декоммунизации!», «Нет коммунизации Харькова», «Жуков — кровавый мясник!».

Часть протестующих требует ремонта дорог. Они держат плакат «Платим налоги — где наши дороги?».

Вокруг горсовета и внутри — усиленные меры охраны. Возле мэрии — нацгвардейцы, работники спецподразделения «ТОР» в полной экипировке.

Сессия началась около 10.00. Геннадий Кернес начал сессию на украинском языке. Обычно он разговаривает на русском.