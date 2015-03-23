Число жертв конфликта на Донбассе превысило 6 тысяч – ООН

Как передает ТАСС, об этом сказано в отчете УКГВ.

"Полные данные о погибших в результате последнего обострения боевых действий (с середины января по середину февраля) еще не поступили. В общей сложности с начала конфликта в середине апреля 2014 года и до 19 марта 2015 задокументирована гибель 6072 человек, еще 15345 получили ранения", - говорится в докладе.

Между тем, неделю назад УКГВ сообщала о 5 тыс. 934 и 15 тыс. 300 раненных.

О том, что число убитых в ходе боевых действий "почти наверняка" превысило 6 тыс. человек, заявил в начале марта верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

В УКГВ подчеркивают, что приводимые ими данные о жертвах, предоставляемые миссией ООН по наблюдению за ситуацией в области прав человека на Украине и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сдержанные.

Статистика ведется на основании информации, предоставляемой украинскими властями, а также медицинскими учреждениями Донецкой и Луганской областей.

"Миссия ООН по наблюдению за правами человека в Украине и ВОЗ считают, что реальное число погибших значительно выше", - отмечается в докладе гуманитарного управления.

Как сообщили в УКГВ, число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в результате конфликта на Украине достигло 1 млн 152 тыс. При этом число регистрируемых ВПЛ за последнюю неделю сократилось вдвое.

"Эпизодически поступают сообщения о возвращении переселенцев в места постоянного проживания - в некоторых районах это число составляет 50%", - говорится в отчете.

Из него следует, что число украинцев, бежавших в соседние страны, составляет 747 тыс. человек. Из них 611 тыс. укрылись на территории России и 81 тыс. - в Беларуси.

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В ООН констатируют, что режим прекращения огня на востоке Украины "в целом соблюдается", однако отдельные перестрелки продолжаются.

"В Мариуполе ситуация остается напряженной - оттуда поступают сообщения об обстреле деревни Широкино, расположенной к востоку от города. Минометные обстрелы, зенитный и пулеметный огонь продолжаются в Песках, Авдеевке, в поселках Водяное, Опытное, Веселое, Тоненькое, расположенных к северу от Донецка, а также в окрестностях донецкого аэропорта. Информация о минометных обстрелах, взрывах и перестрелках с использованием автоматического оружия поступает с севера Луганска - из населенного пункта Станица Луганская", - отмечают в УКГВ.

В докладе также указывается на ухудшение гуманитарной ситуации в результате введенных Киевом ограничений, а также нарастание напряженности вследствие принятия Верховной Радой закона об особенностях управления территориями в Донбассе, провозглашенных "оккупированными".

Кроме того, в УКГВ выразили серьезную озабоченность по поводу проблемы наличия мин, пережитков войны и неразорвавшихся боеприпасов в затронутых конфликтом районах.

"Инциденты, связанные с неразорвавшимися боеприпасами, фиксируются практически каждый день. С началом сезона посева вероятность таких случаев возрастет", - предупредили в гуманитарном управлении ООН.