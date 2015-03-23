Российские врачи не пускают Савченко на заседание суда 26 марта

Об этом говорится в письме Надежды Савченко, которое в своем "Твиттере" опубликовал адвокат Марк Фейгин, передает радио "Свобода". "Медики из СИЗО-1 не хотят отпускать меня на суд, ссылаясь на слабое состояние моего здоровья, и торгуются о том, чтобы прекратила голодовку", - написала Надежда Савченко.

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Она отмечает, что прекратит голодовку только тогда, когда суд изменит меру пресечения на домашний арест в консульстве Украины в России.

26 марта суд рассмотрит законность объединения двух уголовных дел в одно производство.

Накануне, 20 марта, в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что состояние здоровья Надежды Савченко удовлетворительное.