В Москве заявили, что состояние Савченко удовлетворительное
17:24, 22 марта 2015Общество
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Состояние народного депутата Украины и летчицы Надежды Савченко, продолжающей голодовку в одном из СИЗО Москвы, удовлетворительное.
REUTERS
Об этом агентству ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Александр Куликовский. "Члены ОНК посетили сегодня Надежду Савченко, ее жизни ничего не угрожает, состояние удовлетворительное", - сказал он.
Читайте такжеПрокуратура Украины направила Москве документы по делу СавченкоПо словам Александра Куликовского, Надежда Савченко сказала, что готова прекратить голодовку, в том случае, если ей будет изменена мера пресечения на домашний арест.
Как сообща УНИАН, Надежду Савченко перевели в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. 13 марта украинская летчица заявила о возобновлении голодовки, обещая не прекращать ее до тех пор, пока ее не освободят из-под стражи.
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