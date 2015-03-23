Аваков пообещал наказывать охранные фирмы за использование частного стрелкового оружия
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что использование охранными фирмами частного стрелкового оружия будет наказываться в соответствии с законом.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в социальной сети Facebook.
По его словам, МВД заявляет об усилении режима контроля в отношении законных владельцев охотничьего огнестрельного оружия.
В частности, Аваков напоминает, что огнестрельное оружие в общественных местах разрешено к ношению только для сотрудников государственных силовых структур.
"Ни одна из частных охранных структур по законам Украины не имеет права на огнестрельное оружие", - отметил он.
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"Предупреждаю охранные фирмы - установление факта сочетания лицензированных охранных функций с использованием оружия частных лиц, зарегистрированного в качестве охотничьего, будет рассматриваться как незаконное действие. Такие охранные фирмы и частные лица будут наказаны - отзывом лицензии на охранную деятельность для фирм; отзывом разрешения на охотничье оружие и конфискацией оружия у частного лица-владельца", - заявил министр.
Также Аваков отметил, что «по улицам городов не будут ходить личные охранные группы бизнесменов и политиков - с огнестрельным оружием».
"Даю всем охранным компаниям 24 часа - освободится от двойных-тройных трактовок - привести свою деятельность в безупречную канву, согласно букве закона. Ссылки на тревожное военное время будут не оправдывать нарушения, а усиливать их", - сообщил Аваков.
Ранее УНИАН сообщал, что Аваков обещает сократить еще около 20 тысяч сотрудников милиции в этом году.