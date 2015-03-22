В Минобразования намерены заставить профессоров и доцентов выучить иностранный язык

Такая идея содержится в новом перечне требований к присвоению ученых званий, предложенном Министерством образования и науки для общественного обсуждения. По словам первого заместителя министра образования и науки Инны Совсун, интернационализация образования и науки ─ не какая-то прихоть министерства, а обязательное условие повышения качества научных исследований. Об этом она сообщила в интервью ZN.UA.

"Получение ученых званий влечет за собой надбавку к зарплате. Позиция министерства заключается в том, что государственные средства в виде надбавок должны быть предназначены для людей, доказавших высокое качество своей работы. Бесспорно, знание иностранного языка само по себе не является достаточным показателем качества, но даже критики позиции министерства в честной дискуссии признают, что они не знают ни одного хорошего ученого, который бы не владел иностранным языком", - сказала Совсун.

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Чтобы не нагружать финансово преподавателей, чьи зарплаты невысокие, МОН сейчас ведет активные переговоры со всеми учреждениями, в которых сдают такие экзамены. Большинство их готовы, как минимум, предоставить 50% скидку, говорит чиновница.

"Нужно, чтобы государство, общество повернулись лицом к науке. И осознали, что она - не нахлебник, на которого постоянно не хватает денег, а мощный инструмент развития. Но для этого должно активизироваться само академическое сообщество, показав новые стандарты качества в работе", - убеждена Совсун.