Власть рискует получить учительский "майдан" - профсоюз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь, комментируя положения законопроекта №1577 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины".

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Яцунь объяснил, что законопроектом №1577 Кабинет министров по инициативе Министерства финансов планирует уменьшить расходы на выплаты работника образования.

По его словам, в случае принятия этого законопроекта, учитель высшей категории, имеющий стаж 25 лет, лишается 30% надбавки к зарплате за педагогический стаж, 25% надбавки - за классное руководство. Также снижается доплата за проверку тетрадей и за заведование кабинетом, отменяется надбавка за престижность образовательной работы и муниципальная надбавка, в частности в Киеве, за напряженность в работе.

Таким образом, учителя будут получать только оклады в размере 1,8 тыс. грн, а молодые учителя и воспитатели - 1,4 тыс. грн.

"Мы считаем, что такие действия Министерства финансов и правительства в целом недопустимы. Они получили от фракций, которым мы направили свои обращения, свою оценку. Сейчас законопроект возвращен на доработку на два дня в Кабинет министров, но есть огромный риск того, что эти позиции сохранятся в этом законопроекте... ", - сказал Яцунь.

По его словам, во фракциях и некоторых депутатов из состава парламентской коалиции есть понимание недопустимости таких шагов, но, несмотря на это, "этот законопроект не был снят с рассмотрения".

"У нас есть большие риски, что после нового года педагоги, осознавая всю свою ответственность перед детьми Украина, просто будут организованы в образовательный Майдан", - подчеркнул Яцунь.

В свою очередь председатель родительского комитета Объединения школ Днепровского района Киева Оксана Меринова назвала «драконовской» инициативу правительства лишить учителей всех надбавок к зарплатам. При этом она отметила, что этим вопросом также занимаются и родители.

"В этом вопросе мы однозначно говорим о том, что если будет образовательный Майдан, то это будет образовательно-родительский Майдан", - добавила она.

Меринова убеждена, что родители обязательно объединятся с работниками сферы образования для того, чтобы предотвратить принятие указанных законодательных норм.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Верховная Рада направила на доработку в Кабинет министров правительственный законопроект о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины (№1577).

Как отметил, представляя законопроект, заместитель министра финансов Владимир Матвийчук, законопроектом вносятся изменения в 66 законов и признаются утратившими силу 5 постановлений ВР.

Он отметил, что целью этого законопроекта является, в частности, наведение порядка в использовании бюджетных средств.

"Предусмотрено уменьшение расходов на государственные органы, недопущение увеличения расходов на содержание работников государственных органов в условиях проведения антитеррористической операции", - сказал Матвийчук.

В свою очередь председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования Лилия Гриневич отметила, что законопроектом "отменяется широкий круг льгот и выплат отдельным категориям лиц и изменяется порядок их осуществления, пересматривается уровень социальных гарантий".