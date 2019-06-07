Убийство мальчика: подозреваемый полицейский трижды избежал ротации на Донбасс - Князев

По словам Князева, полицейских, которые не прошли аттестацию, но возобновились через суд, отправляют на ротацию в зону проведения ООС.

Полицейский, которого подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, трижды избежал обязательной ротации в зону Операции Объединенных Сил на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Он рассказал, что по его приказу полицейских, которые не прошли аттестацию, но возобновились через суд, отправляют на ротацию в зону проведения ООС. Однако подозреваемому удалось трижды избежать ротации на Донбасс.

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«И именно в мае месяце текущего года, когда надо было ему ехать, он принес больничный на дату выезда. Кстати, выданную в этой же районной больнице (Переяслав-Хмельницкого - УНИАН), где умер ребенок (на самом деле Кирилл умер в больнице в Киеве - УНИАН)», - сказал Князев.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец в нетрезвом состоянии (по словам свидетелей) устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульных подозревают в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.