В суде был выходной: в ГБР объяснили, почему не обратились за принудительной экспертизой подозреваемых в убийстве ребенка

Директор ГБР Роман Труба отметил, что оба подозреваемых отказались от проведения экспертизы на наличие следов пороха на руках и на состояние опьянения.

В Государственном бюро расследований не обратились за принудительной экспертизой подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Киевской области, поскольку в суде был выходной день.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил руководитель Киевского территориального управления ГБР Руслан Марчук.

На заседании Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности директор ГБР Роман Труба отметил, что оба подозреваемых отказались от проведения экспертизы на наличие следов пороха на руках и на состояние опьянения.

После окончания заседания комитета в вопрос УНИАН, почему следователи не обратились в суд за разрешением на принудительное проведение экспертизы, руководитель территориального подразделения ответил: «Дело в том, что событие происходило в выходные. Это была суббота, воскресенье. Мы обратились в суд, но нам сказали обращаться в суд в понедельник с этим ходатайством».

Кроме того, Труба отметил, что оружие, из которого было нанесено ранение ребенку – мелкокалиберная винтовка, но до сих пор ее продолжают искать.

Также он добавил, что у одного из подозреваемых имеется зарегистрированное охотничье оружие, однако утверждает, что из этого оружия в тот день никто не стрелял.

Вместе и директор ГБР, и руководитель территориального управления пока не могут ответить на вопрос о пуле, которой был ранен ребенок, то есть о ее калибре и была ли она выпущена именно из той малокалиберной винтовки, которую сейчас ищут правоохранители.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

В то же время, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком есть пятеро подозреваемых.