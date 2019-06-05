Убийство пятилетнего мальчика: полиция проверит все факты недостойного поведения сотрудников вне службы

По словам председателя Национальной полиции Сергея Князева, за недостойное поведение, правонарушения в быту сотрудник полиции должен нести ответственность.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев приказал проверить все факты недостойного поведения сотрудников вне службы в связи с убийством 5-летнего мальчика в Киевской области.

Такое задание он дал на внеплановом совещании с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции, сообщили в Департаменте коммуникации НПУ.

«Сергей Князев поставил задачу всем соответствующим подразделениям немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб граждан по поводу постыдного или ненадлежащего поведения полицейских вне службы», - говорится в сообщении.

Князев приказал на контроль взять не только несение службы личным составом, но и поведение вне службы. По его словам, за недостойное поведение, правонарушения в быту сотрудник должен нести ответственность.

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Князев сообщил, что 22 мая был изменен весь личный состав руководителей блока превенции Киевской области - от заместителя начальника полиции области до начальника отдела и отделения именно в Переяслав-Хмельницком подразделении. «Мы обнаружили в области (Киевской - УНИАН) системные проблемы в блоке превенции, и несколько недель тому назад было принято решение об изменении всего руководящего состава этих подразделений. За два года службы в должности председателя было мало областей, в отличие от Киевской, куда я приезжал и увольнял всю вертикаль блока общественной безопасности», - отметил председатель Нацполиции.

Он добавил, что на все руководящие должности были назначены в основном молодые работники, которые показали положительные результаты в работе. «Несмотря на такие кардинальные изменения, мы не успели главного - предотвратить смерть ребенка. Предварительными докладами служебного расследования в Переяслав-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских системно нарушал общественные нормы поведения. Местные жители имели к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было», - сказал Князев.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла, находившегося на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п.2 и п.12 ч.2 ст.115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.

Сегодня, 5 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не собирается писать заявление об отставке в связи с убийством ребенка. Также, по его мнению, не должен из-за этого уходить в отставку и председатель Нацполиции Сергей Князев.