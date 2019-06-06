"Копы-убийцы" могут избежать ответственности: экс-сотрудник МВД указал на важную деталь

По словам эксперта, пока нет главного доказательства - оружия - это оставляет возможность подозреваемым избежать ответственности.

В деле об убийстве в Переяслав-Хмельницком 5-летнего Кирилла Тлявова, которого подстрелили пьяные полицейские, не хватает важного доказательства – орудия преступления. Это оставляет копам возможность избежать ответственности.

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Такое мнение высказал экс-сотрудник МВД, эксперт по вопросам реформы правоохранительных органов Анатолий Онищук, передает «Обозреватель». По его словам, наличие оружия даст ответ на многие вопросы следствия.

"Думаю, следствие сможет собрать доказательства. Остается самый главный вопрос – наличие оружия, чьё оно? Отсутствие этого оружия – колоссальная возможность для защиты разбить любую версию стороны обвинения и заявить о непричастности этих лиц к совершению преступления", – подчеркнул бывший милиционер.

Онищук отметил, что если из тела уже извлекли пулю, эксперты смогут сделать вывод, был ли роковой выстрел произведен из табельного оружия.

"Если это табельное оружие, здесь будет халатность не только двух полицейских, но и ряда должностных лиц, которые должны были контролировать своевременную сдачу оружия на постоянное хранение", – подчеркнул он.

Экс-сотрудник МВД рассказал, что существует четкий порядок использования и ношение служебного табельного оружия.

"Есть оружие на постоянном ношении, процедура определяет, кому его выдают... Как правило, тем, кто несет наружную службу, это 99%, на постоянное ношение оружие не дают. Пришел на службу, получил оружие, пошел, сдал. Достаточно жесткий серьезный контроль за оборотом оружия, которое используется для несения службы. Поэтому если правда, что они закончили службу, имели при себе табельное оружие и употребляли алкоголь – это говорит о страшных вещах. При нормальном функционировании системы этого не могло произойти", – заявил Онищук.