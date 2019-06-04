Организатора крымской акции "ФСБ, давай поиграем, с*ка" арестовали на два месяца - адвокат

"Послание" ФСБ России на мурале с изображением Владимира Путина появилось в Симферополе, 21 мая 2019 года.

Российский суд арестовал на два месяца автора и ведущего Telegram-канала «Суверенный Крым» 25-летнего Виктора Сосну.

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Сосны Мансур Гильманов.

«К сожалению, я пока не могу дать развернутых комментариев. Результат заседания - избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Я хочу с ним увидеться после суда, но его до сих пор не привезли в изолятор временного содержания», - сообщил Гильманов.

Отмечается, что Виктора Сосну задержали 29 мая в Подольске Московской области России. Обыск у активиста проводили сотрудники ФСБ России на основании постановления так называемого «суда» города Симферополь. Гильманов назвал такую практику «очень необычной». Он также подчеркнул, что задержанный допрашивался без присутствия адвоката.

Российские силовые ведомства не комментируют эту информацию.

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Виктор Сосна заявил своему адвокату, что не считает себя ни в чем виновным и намерен отстаивать свою невиновность. Мансур Гильманов рассказал, что Telegram-канал «Суверенный Крым» до 21 мая имел примерно 150 подписчиков. Непосредственно после публикации о появившемся в Симферополе граффити с «обращением» к ФСБ», число подписчиков этого канала резко возросло.

Как сообщал УНИАН, в Симферополе утром 21 мая на фасаде дома №11 по улице Александра Невского, где находится мурал с изображением российского президента Владимира Путина, появилось граффити с «посланием» к ФСБ России. На мурал была нанесена трафаретная надпись, которая гласит: «ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с*ка».

Позднее в Симферополе с фасада дома №11 по улице Александра Невского исчезло граффити с «посланием» к ФСБ России.

Ответственность за акцию взяла на себя ранее неизвестная группа, которая называет себя «Телеграм-партия «Суверенный Крым». Об этом ее представители сообщили в Telegram-канале, созданном в апреле 2019 года.

Участники группы называют себя «Telegram-партией независимости Крыма «Суверенный Крым». Согласно публикациям в Telegram-канале, они, в частности, выступают за «суверенитет Крымского полуострова», критикуют действия России, которая «использует Крым в качестве военной базы, подвергая крымчан угрозе и санкциям», и выступают за гражданские и политические свободы, международные связи Крыма с "развитыми странам", отмену цензуры.