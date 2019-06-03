Названа предварительная причина трагедии на фестивале под Днепром (видео)
18:59, 03 июня 2019Общество
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Тем временем организаторы фестиваля, после гибели человека, решают его дальнейшую судьбу.
Руководитель компании, которая монтировала сцену, заявил, что во всем виновата непогода \ Фото УНИАН
Ненадлежащее крепление конструкций крыши называют причиной трагедии на фестивале Kozakfest в Днепре.
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Об этом сообщили в областной службе чрезвычайных ситуаций. Накануне сильный ветер сорвал крышу сцены вместе с аппаратурой, куски металлической конструкции полетели прямо на людей. 48-летний работник сцены погиб, а двух зрителей с переломами ног госпитализировали.
Руководитель компании, которая монтировала сцену, сообщил ТСН, что во всем виновата непогода. В полиции открыли производство по статье "несчастный случай", но дело могут переквалифицировать.
Тем временем организаторы фестиваля, после гибели человека, решают его дальнейшую судьбу.
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