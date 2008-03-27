Кабмин решил ”выбросить” на рынок 25 тысяч тонн сахара

Кабинет министров Украины принял решение об интервенции на рынок 25 тыс. тонн сахара из Аграрного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр АПК Юрий МЕЛЬНИК.

Он отметил, что сахар будет предложен всем областям. «Определять, нужен ли сахар, будут облгосадминистрации и предприятия торговли», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики инициирует проведение интервенций на рынке сахара во избежание повышения цен на данный продукт.

Как заявил журналистам заместитель министра аграрной политики Иван ДЕМЧАК, “чтобы избежать повышения цен готовится проект постановления об интервенциях на рынке сахара”, - сказал он.

Как отметил И.ДЕМЧАК, в Аграрном фонде на сегодня имеется в наличие 25 тыс. тонн сахара, закупленного в предыдущие годы. По его словам, в тех регионах, где будет проблема с обеспечением сахара в розничной торговле, “мы готовы через день-два продавать сахар по цене приблизительно 3 грн”. Он также подчеркнул, что в прошедшие субботу-воскресенье в отдельных регионах цены на сахар в торговой сети выросли до 5 грн. за килограмм, хотя оснований для подорожания не было. При этом на 20 марта розничные цены составляли 3,5 грн. за килограмм.

По словам И.ДЕМЧАКА, в Украине запасы сахара составляют около 1,9 млн. тонн.