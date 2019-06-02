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Министр иностранных дел Франции посетил ЧАЭС (фото)

09:46, 02 июня 2019
Общество
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Глава МИД Франции побывал в Чернобыле / Twitter - Isabelle Dumont

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Об этом сообщила в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - написала дипломат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона осуществить визит в Париж.

Речь идет о визите "в ближайшее время". В АП отметили, что о принятии Зеленским приглашение Макрона стало известно после встречи 31 мая украинского президента и министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана.

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Теги: #Чернобыль#Франция