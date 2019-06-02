Министр иностранных дел Франции посетил ЧАЭС (фото)

Глава французской дипломатии увидел новую арку, которая накрывает разрушенный реактор.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 1 июня посетил Чернобыль, чтобы увидеть арку над реактором ЧАЭС.

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Об этом сообщила в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - написала дипломат.

Министр @JY_LeDrian посетил #Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии @GroupeBouygues и @VINCI_frpic.twitter.com/airV1Bzfzz — Isabelle Dumont (@isabelledumont) June 1, 2019

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона осуществить визит в Париж.

Речь идет о визите "в ближайшее время". В АП отметили, что о принятии Зеленским приглашение Макрона стало известно после встречи 31 мая украинского президента и министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана.