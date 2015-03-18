Завтра в Украине солнце и тепло будут бороться с дождем и мокрым снегом

На остальной территории ожидается сухая преимущественно солнечная погода, лишь на севере и в центре местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 3 мороза, днем ​​0-7 градусов тепла, на Закарпатье до 8-12 градусов выше нуля. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части на Волыни осадки маловероятны, на остальной территории ожидаются дождь и снег. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем ​​0-8 тепла, на Закарпатье до 10-12 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая погода, лишь в Житомирской и Киевской областях ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3морозу, днем ​​0-7 градусов тепла.

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В центральной части небольшие дожди, местами с мокрым снегом - на Винниччине, на остальной территории преимущественно сухо. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем ​​1-7 градусов тепла.

В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 4 мороза, днем ​​0-7 градусов тепла.

В южной части - местами дожди с мокрым снегом, на Запорожье ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​1-7 градусов тепла.

В Киеве завтра местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​3-7 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с, на юге порывы 15-20 м/с.