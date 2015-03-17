Завтра солнце прогреет воздух в Украине до +7, а на Одессу налетит шторм со снегом
Вторник, 18 марта, циклон над Черным морем переместится в Одесскую область и поэтому там ожидается сложная погода, возможны сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Непогода охватит также Николаевскую, Херсонскую области и часть запада и центра. Ветер со штормовыми порывами останется только на юге Украины. На остальной территории Украины ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 4 мороза, днем 0-7 градусов тепла, на Закарпатье до 8-12 градусов выше нуля. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части осадки вероятны в Хмельницкой, Тернопольской и в Черновицкой областях. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 0-8 тепла, на Закарпатье до 10-12 градусов тепла.
В северных областях будет преобладать сухая ясная погода. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 4 мороза, днем 0-7 градусов тепла.
В центральной части - пройдут дожди, местами с мокрым снегом и порывистым ветром, только на Днепропетровщине будет преимущественно сухо. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 1-7 градусов тепла.
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В восточных областях ночью ожидаются дожди с мокрым снегом, днем без осадков. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 4 мороза, днем 0-7 градусов тепла.
В южной части - местами дожди с мокрым снегом, в Одесской области - сильные осадки. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 0-7 градусов тепла.
В Киеве завтра удержится сухая малооблачная погода. Температура воздуха ночью 0-3 мороза, днем 3-7 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с, на юге порывы 15-22 м/с.