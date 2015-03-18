Рада оставила в силе запрет на российские сериалы

Как передает корреспондент УНИАН, за данный проект постановления проголосовал лишь 41 народный депутат (при необходимых 226 - УНИАН) из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Авторами проекта постановления являются народные депутаты из фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и Михаил Папиев, которые утверждали, что ВР нарушила регламент, поскольку не предоставила, в частности, за 10 дней до рассмотрения законопроекта его на ознакомление народным депутатам.

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Председатель Комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник отметил, что нарушения регламента имели место, но он не считает их критическими.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты информационного телерадиопространства Украины. Законом запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, производимых физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачи позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.

Сразу после голосования за него 5 февраля депутаты от "Оппозиционного блока" подали жалобу о якобы "нарушении процедуры" во время голосования. Как разъяснил председатель ВР Владимир Гройсман, согласно законодательству, Верховная Рада должна рассмотреть постановление об отмене голосования за данный законопроект.

Он отметил, что подпишет закон сразу после снятия проблемных вопросов.