В Украине предлагают запретить фильмы и программы, которые пропагандируют военных и силовиков оккупанта

Народные депутаты от ”Народного фронта” Николай Княжицкий и от ”Блока Петра Порошенко” Вадим Денисенко зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о защите информационного телерадиопространства Украины (№1317).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Предложенными изменениями в Закон Украины ”О кинематографии” устанавливается, что фильм - аудиовизуальное произведение кинематографии, включая документальные фильмы, телевизионные сериалы и отдельные серии. В то же время, основаниями для отказа в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов является, среди прочего, наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 15-1 настоящего Закона.

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Соответственно, закон предлагается дополнить статьей 15-1 ”Распространение и демонстрация фильмов, в которых содержится популяризация некоторых органов государства-оккупанта и популяризируются ценности криминальной субкультуры”. Согласно статье, любое распространение (показ) в Украине любых фильмов (аудиовизуальных произведений), в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда и т.д. любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта запрещено.

Для целей настоящей статьи, распространением (показом) фильмов подразумевается любое обнародование аудиовизуальных произведений, включая художественные или документальные фильмы (в том числе многосерийные), сериалы и т.д., в том числе трансляция, ретрансляция, публичное сообщение, другие способы передачи в эфир с помощью радиоволн (в том числе с использованием спутников) или передачи на расстояние с помощью проводов или любого вида наземного или подземного (подводного) кабеля (проводникового, оптоволоконного и других видов), и демонстрация фильмов в кинотеатрах, и в сети Интернет.

Фильм считается содержащим популяризацию, агитацию, пропаганду и т.д. действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта в случае, если в фильме имеется по крайней мере один из следующих признаков:

а) главными героями или персонажами второго плана являются сотрудники (в том числе бывшие или нештатные) правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта, включая милицию, полицию, военно-морской флот, военно-воздушные войска, внутренние войска, пограничные войска, органы, службы государственной (федеральной) безопасности и т.д.;

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б) сюжет фильма прямо или косвенно связан с какими-либо действиями правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта, включая милицию, полицию, военно-морской флот, военно-воздушные войска, внутренние войска, погранвойска, органы, службы государственной (федеральной) безопасности и т.д.;

в) по крайней мере одним из главных героев фильма или персонажей второго плана является лицо, которое совершило преступление или намеревается его совершить.

Общие критерии, по которым определяются фильмы, содержащие популяризацию, агитацию, пропаганду и т.д. действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта, определяются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере кинематографии.

Государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, предусмотренных частью первой настоящей статьи, не выдаются.

Распространение (показ) любых фильмов, указанных в части первой настоящей статьи Закона, влечет за собой наложение на соответствующих субъектов, осуществляющих такое распространение, штрафа в размере от 10 до 50 минимальных заработных плат на каждый случай такого распространения (показа).

Решение о наложении штрафа принимает центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере кинематографии. Порядок наложения штрафов за нарушение законодательства о кинематографии утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере кинематографии.

Штраф уплачивается в Государственный бюджет Украины нарушителем добровольно. В случае если в течение 30 дней с даты вынесения решения о наложении штрафа штраф не был уплачен нарушителем добровольно, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере кинематографии, обращается в суд с соответствующим иском.

Кроме того, в Законе Украины ”О телевидении и радиовещании” определяется, что не допускается использование телерадиоорганизаций для, среди прочего, трансляции или ретрансляции любых произведений, распространение которых запрещено в соответствии с законодательством о кинематографии, в том числе произведений, в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда и т.д. любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта.

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Устанавливается также, что Национальный совет осуществляет контроль за соблюдением и обеспечивает выполнение требований, в частности, законодательства о кинематографии относительно квоты демонстрирования национальных фильмов и относительно распространения или демонстрации путем трансляции или ретрансляции телерадиоорганизациями произведений, распространение которых запрещено в соответствии с законодательством о кинематографии, в том числе произведений, в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда и т.д. любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта.

В случае выявления Национальным советом признаков нарушения телерадиоорганизациями запретов на распространение или демонстрацию путем трансляции или ретрансляции произведений, распространение которых запрещено в соответствии с законодательством о кинематографии, Национальный совет составляет об этом соответствующий акт и передает его центральному органу исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере кинематографии, для принятия мер, предусмотренных законодательством.

Национальный совет применяет предусмотренные настоящим законом санкции за нарушение требований части второй статьи 6 этого закона независимо от привлечения телерадиоорганизации или ее должностных лиц к другим видам ответственности согласно другому законодательству.