Кто оплатит вызов 4 тысяч милиционеров в Бахчисарай

Главное управление МВД Украины в Автономной Республике Крым намерено в судебном порядке требовать возмещения понесенных милицией затрат при поддержании общественного порядка в ходе противостояния между славянским и крымскотатарским населением из-за территории рынка в Бахчисарае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Центр общественных связей крымского ГУ МВД.

"Только своевременно принятые милицией решительные меры по введению дополнительных сил и резервов позволили обеспечить в Бахчисарае относительную стабильность и не допустить дальнейшего развития локального конфликта", - отмечает ЦОС.

По его информации, для этих целей с 8 по 14 июля к охране общественного порядка в Бахчисарае привлекалось 4140 работников милиции, в том числе 2450 сотрудников территориальных ОВД и 1690 военнослужащих Внутренних войск МВД Украины. "Только суточное содержание личного состава за неделю и его доставка к месту несения службы составили более 156 тысяч гривен", - отмечает крымский Главк МВД.

Как сообщает Центр общественных связей, из Государственного бюджета Украины финансируется только заработная плата работников милиции, а остальные расходы по обеспечению деятельности правоохранительных органов, охране общественного порядка и борьбе с преступностью возлагаются на местные бюджеты. "Мы намерены требовать в судебном порядке возмещения понесенных затрат от организаторов акций, - отмечает крымская милиция. Аналогичная ответственность должна возлагаться и на органы местного самоуправления, так как этих материальных расходов можно было бы избежать при условии их профессионального отношения к делу".

Как сообщал УНИАН, крымские татары считают, что рынок потребительского общества занимает территорию древнего мусульманского кладбища "Азизлер", поэтому требуют от торговцев перенести рынок в другое место. Руководство рынка не намерено это делать. 8 июля в Бахчисарае на территории рынка произошла массовая драка славян и татар, в которой пострадало несколько человек. Протестные акции крымских татар продолжаются в Бахчисарае и в эти дни.